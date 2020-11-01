Синоптики назвали самый тёплый день на следующей неделе в Москве

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.

«Первая неделя ноября продолжит тёплые тенденции, начатые в погоде сентябрём и октябрём. Октябрь 2020 года в Москве стал самым тёплым среди всех октябрей за всю историю наблюдений за погодой в столице. Его среднемесячная температура составила +9,2 °С, что на 0,2 °С выше, чем было в прошлом самом тёплом октябре 1967 года», — рассказал Леус.

Он отметил, что в первый день новой недели погоду в столице будет формировать «северная периферия циклона».

«Погода облачная, с небольшими дождями. Ночью в Москве +3...+5 °С, в Подмосковье от +1 до +6 °С, днём же +6...+8 °С в центре столицы, +4...+9 °С в Подмосковье. Во вторник и в среду за погоду будет отвечать антициклон, который придёт к нам с севера. Во вторник температура повысится до +7...+9 °С в Москве, +5...+10 °С будет в Подмосковье», — пояснил синоптик.

По его словам, среда будет самым тёплым днём недели.

«В центре мегаполиса столбики термометров покажут +8...+10 °С, в районах Московской области ожидается от +6 до +11 °С. В четверг столичный регион с северо-запада на юго-восток пересечёт малоактивный атмосферный фронт, холодный по своей сути. Погода станет облачной, пройдут небольшие дожди, температурный фон немного понизится. Днём в Москве +7...+9 °С, в Подмосковье +5...+10 °С», — заявил специалист.

Метеоролог добавил, что в пятницу, которая «обещает стать самым холодным днём на предстоящей неделе», за погоду будет вновь отвечать антициклон, наполненный холодными воздушными массами.

«Погода облачная с прояснениями, обойдётся без дождей. По ночам местами возможны слабые заморозки. В Москве +1...+3 °С, в Подмосковье от -2 до +3 °С. Днём же в центре города +5...+7 °С, в районах Московской области от +3 до +8 °С. По предварительному прогнозу, в следующие выходные столицу своим тёплым краем заденет очередной североатлантический циклон. Местами пройдут небольшие дожди, но будет не по сезону тепло. В дневные часы в Москве +7...+9 °С, в Подмосковье от +5 до +10 °С», — заключил Леус.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 1 ноября, ожидается до +7 °С.