Умерла актриса Галина Филимонова

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Актриса Галина Филимонова, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие», скончалась на 76-м году жизни.
Умерла актриса Галина Филимонова
  • © Екатерина Чеснокова
  • РИА Новости

«Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской», — говорится в сообщении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в сети«ВКонтакте».

Отмечается, что Филимонова воспитала не одно поколение актёров и режиссёров.

«Её преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение», — указано в тексте.

Филимонова родилась в Ленинграде в 1944 году. Окончила ЛГИТМиК в 1967 году, являлась актрисой Малого драматического театра с 1974 года.

20 октября народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни.

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