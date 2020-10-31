Умерла актриса Галина Филимонова

Актриса Галина Филимонова, сыгравшая в фильме «А зори здесь тихие», скончалась на 76-м году жизни.

«Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской», — говорится в сообщении на странице театральной мастерской Юрия Красовского в сети«ВКонтакте».

Отмечается, что Филимонова воспитала не одно поколение актёров и режиссёров.

«Её преданность театру и служение своему делу всегда вызывали восхищение», — указано в тексте.

Филимонова родилась в Ленинграде в 1944 году. Окончила ЛГИТМиК в 1967 году, являлась актрисой Малого драматического театра с 1974 года.

20 октября народная артистка РСФСР Ирина Скобцева скончалась на 94-м году жизни.