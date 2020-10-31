В Гидрометцентре спрогнозировали тёплую зиму в России

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что температура зимой в этом году прогнозируется около и выше нормы.

«В целом зима ожидается тёплая, но это не значит, что не будет значительных морозов. Погода будет неоднородной. В декабре практически повсеместно температура ожидается около и выше нормы», — цитирует его ТАСС.

При этом особенно высокие показатели ожидаются на севере европейской части России, северной половине Западной Сибири, Красноярского края и Якутии.

«В январе тоже около нормы в большинстве регионов страны, а на южной территории европейской части — выше нормы. В феврале вся европейская часть страны с повышенной температурой, на остальной территории — около нормы, но на положительном фоне», — добавил Вильфанд.

Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru дала прогноз по погоде в столице зимой.

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