Митя Фомин рассказал о своём новом альбоме

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Российский певец Митя Фомин в беседе с RT рассказал о своём новом мини-альбоме «Слышь, да ладно» и съёмках клипа на песню «Ломаный бит».
Митя Фомин рассказал о своём новом альбоме
  • © пресс-служба Мити Фомина

«Альбом получился разным, и я уверен, что каждый найдёт в нём что-то для себя. В нём есть две красивые лиричные баллады «200 лет» и «Снова начать». Их оценят те, кто любит во мне романтика и давно следит за моим сольным творчеством, например со времён песни «Садовник» (ей уже скоро десять лет)», — заявил Фомин.

Музыкант подчеркнул, что полностью экспериментальными для него стали треки «Ломаный бит» и «Пилами» с модным звучанием, оригинальной ритмикой в духе современных поп-тенденций и несвойственной ему лексикой.

«Ну и песня-бравада «МФ» про то, как «Митя Фомин всю страну на уши поднимет», в которой проявляется вся моя необузданная натура. Люди книги про себя пишут, сотни страниц. И я подумал — почему бы не посвятить себе 2,5 минуты музыки?» — отметил артист.

По его словам, он никогда не может усидеть на месте. Это касается в том числе и творчества. Поэтому, полагает Фомин, он не всегда бывает понят.

«Мне интересны эксперименты! Но я замечаю, что слушателям не всегда это нужно: самые верные поклонники, конечно, тебя поддержат, а вот неподготовленный слушатель... Я на эту тему всегда привожу пример, что, являясь поклонником Мадонны, я приму её любой, что бы она ни сделала в творческом плане, ибо право имеет. Если тебе интересен артист, ты не будешь писать ему в социальных сетях, что он выпустил какую-то фигню, а попытаешься понять, почему он это сделал», — подчеркнул певец.

  • © пресс-служба Мити Фомина

Митя Фомин отметил, что, на его взгляд, сегодня CD-диски — это скорее сувенир, однако он продолжает выпускать тиражи дисков для подарков поклонникам.

«Всё-таки людям очень важен момент осязания, важно потрогать, пощупать. Также я выпустил тираж mp3-флешек, потому что они практичные. И моя гордость — лимитированный тираж двойной виниловой пластинки с акустической программой, которая называется «4 х 4». Она продаётся в интернет- и музыкальных магазинах, можно заказать на моём официальном сайте или я могу вам подарить. К виниловым проигрывателям взыскательный слушатель стал возвращаться, люди собирают собственные коллекции пластинок, для многих сейчас это становится хобби. Вот у кого точно началась вторая жизнь», — сказал артист.

В ответ на вопрос корреспондента о съёмках клипа на песню «Ломаный бит» Фомин заявил, что в клипе нет практически ни одного постановочного кадра.

«Для меня это было полное погружение в атмосферу фестиваля уличного искусства COMBOnation X2, там люди творят такое! Например, в этом году они установили мировой рекорд, зафиксировав самое массовое исполнение одного из элементов брейк-данса: ровно 100 человек со всей страны (и даже из-за рубежа) одновременно крутились на головах. Разве им там до клипа? Мы старались ухватить объективом каждый яркий момент и передать атмосферу фестиваля», — заключил певец.

Альбом Мити Фомина «Слышь, да ладно» доступен на цифровых площадках с 30 октября.

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