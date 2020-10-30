Писатель, литературный критик Анна Берсенева рассказала о новой книге «Соблазн частной жизни».

В беседе с newizv.ru она заявила, что идея возникла неожиданно. В 1995 году вышел роман «Слабости сильной женщины», а после него — «Ревнивая печаль».

«Это была история женщины по имени Лера Вологдина, которая в 1990-е годы вынуждена была бросить аспирантуру МГУ по истории искусств и стать челночницей, чтобы как-то выжить и дать возможность выжить родным ей людям. А потом она поняла, что резкая, но для тех лет типичная перемена деятельности полностью переменила её саму, и вовсе не к худшему, как ей сначала казалось», — напомнила Берсенева.

По её словам, около двух лет назад она получила письмо от читательницы, которой та дилогия попалась впервые и которая спросила, не будет ли продолжения. Берсенева поняла, что хочет вернуться к этой истории.

Она подчеркнула, что герои очень достойно ответили на вызовы времени перемен.

«А как они ответят на вызовы перемен сегодняшних — это мне лично было жизненно важно понять. Таким образом, дилогия стала трилогией, дополнившись «Соблазном частной жизни». Это мои «Двадцать лет спустя», — пояснила она.

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