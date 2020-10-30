Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 3—8 ноября в Петербурге

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Международный кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 3 — 8 ноября в Санкт-Петербурге.
Кинофестиваль «Послание к человеку» пройдёт 3—8 ноября в Петербурге
  • ©Victor Dmitriev
  • globallookpress.com

Об этом сообщает kp.ru.

«Жюри и зрители увидят 73 конкурсных фильма, 32 российских и 15 мировых кинопремьер. Главными площадками станут «Дом кино» и «Родина», именно те кинотеатры, где 30 лет назад зарождался кинофестиваль», — заявили в пресс-службе Комитета по культуре.

Также запланированы специальные кинопоказы, мастер-классы, тематические выставки.

Кроме того, будет программа в честь 100-летия со дня рождения итальянского режиссёра Федерико Феллини.

Ранее актриса Алёна Мордовина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с известными коллегами.

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