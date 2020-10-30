Спасатели предупредили о возможных смерчах над Чёрным морем

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Спасатели предупредили об ухудшении погоды в Краснодарском крае.
Спасатели предупредили о возможных смерчах над Чёрным морем
  • © Алексей Павлишак
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

1 и 2 ноября на участке от Магри до села Весёлого есть вероятность формирования смерчей над Чёрным морем.

В Сочи 31 октября и 1—2 ноября прогнозируются сильные дожди и ливни. Ожидается град, грозы, подъём уровня воды в реках. Также существует вероятность схода небольших селей.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с kp.ru дала прогноз по погоде в столице зимой.

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