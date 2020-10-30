Синоптик дала прогноз по погоде в Москве зимой
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- РИА Новости
«Хотя следующая зима может быть чуть холоднее, чем предыдущая, все месяцы температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы», — заявила она в беседе с kp.ru.
Причина — в метеорологическом явлении Ла-Нинья.
Как отметила эксперт, прошлая зима была экстремально тёплой, были аномалии, когда температура воздуха достигала +6...+7 °С.
«Про эту зиму такого сказать не могут. Скорее она будет просто мягкой», — добавила Позднякова.
Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.