Синоптик дала прогноз по погоде в Москве зимой

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Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова дала прогноз по погоде в столице зимой.
Синоптик дала прогноз по погоде в Москве зимой
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

«Хотя следующая зима может быть чуть холоднее, чем предыдущая, все месяцы температура воздуха в столичном регионе будет выше климатической нормы», — заявила она в беседе с kp.ru.

Причина — в метеорологическом явлении Ла-Нинья.

Как отметила эксперт, прошлая зима была экстремально тёплой, были аномалии, когда температура воздуха достигала +6...+7 °С.

«Про эту зиму такого сказать не могут. Скорее она будет просто мягкой», — добавила Позднякова.

Ранее ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков в беседе с Nation News рассказал о погоде в центральной части России в конце октября.

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