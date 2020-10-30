В Прикамье синоптики прогнозируют мокрый снег

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В Пермском крае в выходные, 31 октября — 1 ноября, ожидается ухудшение погоды: похолодает и будет идти мокрый снег.
В Прикамье синоптики прогнозируют мокрый снег
  • РИА Новости

Об этом информирует properm.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы регионального ГУ МЧС.

Ожидается облачная погода с прояснениями. Пройдут мокрый снег и дождь. По прогнозу синоптиков, днём ожидаются небольшие, местами умеренные осадки.

Температура воздуха ночью — -3 °С... +2 °С, при прояснениях похолодает до -7 °С. Днём столбик термометра покажет +1 °С... +4 °С.

В выходные в Прикамье скорость северного и северо-западного ветра составит 3—8 м/с.

Спасатели предупреждают о налипании мокрого снега на линиях электропередач и гололедице на дорогах.

По сообщениям РИА Новости Крым, в Крыму ожидаются дожди с грозами и туман.

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