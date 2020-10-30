В Крыму ожидаются дожди с грозами и туман

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Синоптики Крыма предупреждают, что в ближайшие несколько дней на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.
В Крыму ожидаются дожди с грозами и туман
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Небо покроется облаками, повсеместно пройдут дожди, местами с грозами.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8—13 м/с, порывы до 17—22 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Минимальная температура воздуха составит +9 °С… +14 °С; максимальная — +14 °С… +19 °С», — отметили синоптики.

Ранее газета «Реальное время» сообщала о дожде и мокром снеге в Татарстане.

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