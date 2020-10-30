В Крыму ожидаются дожди с грозами и туман

Синоптики Крыма предупреждают, что в ближайшие несколько дней на полуострове ожидается неустойчивый характер погоды, обусловленный прохождением холодных атмосферных фронтальных разделов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Небо покроется облаками, повсеместно пройдут дожди, местами с грозами.

«Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8—13 м/с, порывы до 17—22 м/с. Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Минимальная температура воздуха составит +9 °С… +14 °С; максимальная — +14 °С… +19 °С», — отметили синоптики.

Ранее газета «Реальное время» сообщала о дожде и мокром снеге в Татарстане.