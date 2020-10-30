Во Владивостоке пройдёт Международный джазовый фестиваль
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Об этом сообщает vostokmedia.com.
Зрителей ждут концерты с участием мастеров джазовой импровизации.
Сообщается, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и музыканты из-за границы не смогут принять участие в фестивале.
Заявлено участие квартета Олега Бутмана. Также в программе выступления квартета Ильи Лушникова, эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии, Jazz Acoustic Project и других.
Как передавало ранее RIA56, в Оренбурге из-за ситуации с пандемией отменили джазовый фестиваль «Евразия».