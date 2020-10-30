Во Владивостоке пройдёт Международный джазовый фестиваль

Во Владивостоке с 11 по 15 ноября состоится 17-й Международный джазовый фестиваль.

Об этом сообщает vostokmedia.com.

Зрителей ждут концерты с участием мастеров джазовой импровизации.

Сообщается, что пандемия коронавируса внесла свои коррективы и музыканты из-за границы не смогут принять участие в фестивале.

Заявлено участие квартета Олега Бутмана. Также в программе выступления квартета Ильи Лушникова, эстрадного оркестра Приморской краевой филармонии, Jazz Acoustic Project и других.

Как передавало ранее RIA56, в Оренбурге из-за ситуации с пандемией отменили джазовый фестиваль «Евразия».