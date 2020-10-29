Мишель Хазанавичус рассказал о своём новом фильме

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Французский режиссёр, лауреат премии «Оскар» Мишель Хазанавичус рассказал о своём новом фильме — комедии «Папина дочка».
Мишель Хазанавичус рассказал о своём новом фильме
  • Reuters

«У меня четверо детей. Три дочери в возрасте от 21 года до восьми лет. И сын, которому 11. Во многом это и стало причиной, почему я согласился снимать этот фильм, ведь в основном я не снимаю кино по чужим сценариям», —заявил он в беседе с kp.ru.

По словам режиссёра, этот многослойный сценарий его очень тронул, и не только темой взаимоотношений отца и дочери, но и тем, как была решена тема детства.

«Я первый раз делаю фильм для детей. Меня подталкивало желание показать его моим детям на премьере. И конечно, на меня повлияли работы голливудской студии Pixar, чьи анимационные фильмы изменили современное кино», — сообщил Хазанавичус.

Как отметил режиссёр, во всех его фильмах есть по меньшей мере один эпизод с использованием компьютерной графики, но так много её ещё не было.

«Во Франции есть отличные специалисты по созданию компьютерной графики, и они совсем не так дорого стоят, как в Америке», — добавил он.

Ранее французский актёр Жан Дюжарден в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказал о работе в Голливуде.

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