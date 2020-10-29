В Кабардино-Балкарии возобновили работу две канатные дороги

Две канатные дороги возобновили работу в Кабардино-Балкарии после планового ремонта. На них можно добраться к горнолыжным склонам и смотровым площадкам Эльбруса.

РИА Новости