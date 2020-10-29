В Кабардино-Балкарии возобновили работу две канатные дороги

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Две канатные дороги возобновили работу в Кабардино-Балкарии после планового ремонта. На них можно добраться к горнолыжным склонам и смотровым площадкам Эльбруса.
В Кабардино-Балкарии возобновили работу две канатные дороги
  • РИА Новости

Об этом сообщает ОТР.

«Идёт подготовка к зимнему лыжному сезону. Помимо больших инспекций, постоянно проводится ТО ежемесячное, еженедельное. Также проводятся ежедневные осмотры канатной дороги», — заявил инженер по технике безопасности и охране труда Осман Гуев.

В общей сложности на курортах Эльбруса используется три канатных дороги.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что Сочинский национальный парк разработал квест для детей.

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