Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в ноябре

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в ноябре.

«Пока сейчас стоит тёплая погода, и она будет стоять точно первую декаду ноября. Если вчера и сегодня было +10…+12 °С, то будет прохладнее — в разные дни по-разному, +6…+7 °С», — сказал синоптик в интервью порталу «Невские новости».

Он добавил, что в первую декаду ноября в городе будет сохраняться плюсовая температура. Это аномально положительные значения, на семь градусов выше нормы.

Предварительно, по словам Колесова, в городе в начале ноября можно не ждать снега. Осадки будут только в виде дождей.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики предупредили, что в конце октября в Челябинскую область придёт штормовой ветер с мокрым снегом.