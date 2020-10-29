В Калининградской области рассказали о планах подготовки к празднованию 75-летия региона

В Калининградской области представили план юбилейных мероприятий, приуроченных к 75-летию региона. Ко Дню Победы ветераны получат единовременную денежную выплату.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Как отметил губернатор области Антон Алиханов, план празднования включает в себя организационные мероприятия, ряд важных проектов, направленных на улучшение социально-экономических условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны, приравненных к ним лиц и участников становления Калининградской области, официальные поздравления и вручение наград Калининградской области.

Кроме того, запланировано большое количество тематических мемориальных, образовательных, культурно-массовых и иных мероприятий.

Планируется такая же, как и в 2020 году, единовременная денежная выплата ко Дню Победы. Средства на эти цели в размере 6,6 млн рублей запланированы в областном бюджете.

Сегодня в регионе проживают 3839 ветеранов становления Калининградской области, из них 1988 — в Калининграде.

Ранее телеканал «360» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы сообщал, что ветераны битвы за оборону Москвы получат единовременную выплату.