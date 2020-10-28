Юлия Гуль рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела»

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Актриса Юлия Гуль рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела», где она сыграла главную роль.
Юлия Гуль рассказала о съёмках в сериале «Шутка ангела»
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«Я до сих пор вспоминаю Эльдара Исламгулова, нашего режиссёра. Он во мне разглядел моё истинное нутро. Потому что мне ещё в институте сказали, что мои внутренние данные не совпадают с внешними. Внешне я кажусь многим такой стервозной красоткой. Но это далеко не так», — заявила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

По её словам, героиня сериала — очень светлый человек, то есть режиссёр дал роль, в которой актриса играла саму себя.

Как считает Гуль, мелодрамы популярны, поскольку зритель видит в них себя.

«И потом, человек хочет верить во что-то хорошее, светлое, чистое», — добавила она.

Ранее французский режиссёр Клод Лелуш в беседе с газетой «Известия» рассказал о новом фильме «Любовь лучше, чем жизнь».

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