Акция «Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в онлайн-формате

Акция «Ночь искусств» состоится в Оренбургской области в онлайн-формате 3 ноября.

Об этом сообщает RIA56.

Среди главных событий — церемония вручения премий «Оренбургская лира» за достижения в области литературы и искусства, а также премии «Лучшая актёрская работа».

После вручения наград пройдёт концерт Оренбургского академического русского народного хора.

Онлайн будут доступны мастер-классы, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 3 по 4 ноября в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств», в программе свыше 180 бесплатных мероприятий.