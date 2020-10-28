Акция «Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в онлайн-формате

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Акция «Ночь искусств» состоится в Оренбургской области в онлайн-формате 3 ноября.
Акция «Ночь искусств» пройдёт в Оренбургской области в онлайн-формате
  • © М. Мишин / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает RIA56.

Среди главных событий — церемония вручения премий «Оренбургская лира» за достижения в области литературы и искусства, а также премии «Лучшая актёрская работа».

После вручения наград пройдёт концерт Оренбургского академического русского народного хора.

Онлайн будут доступны мастер-классы, концерты, спектакли и другие мероприятия.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве с 3 по 4 ноября в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств», в программе свыше 180 бесплатных мероприятий.

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