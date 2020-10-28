Реставраторы нашли мозаичный пол в московском особняке XIX века

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Во время реставрационных работ в главном доме бывшей городской усадьбы Филиппа Пантелеева XIX века найден мозаичный пол.
Реставраторы нашли мозаичный пол в московском особняке XIX века
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Об этом сообщает Nation News со ссылкой на портал мэра и правительства.

Особняк построен в 1843—1845 годах. Первый этаж сооружён из кирпича, второй — из брёвен. Свой нынешний облик здание приобрело в конце XIX века, когда им владел Пантелеев — богатый крестьянин из Владимирской губернии. Он решил перестроить особняк.

«Изящный мозаичный пол, фрагменты которого нашли в холле первого этажа во время демонтажа современной плитки, датируется XIX веком. Мозаика выложена из кусочков мрамора трёх цветов. На белом фоне можно увидеть витиеватый узор из чёрных и красных линий», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, мозаику уже изучают специалисты. Проект реставрации будет скорректирован.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве рассказали о работах по реставрации усадьбы Гусева Полоса.

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