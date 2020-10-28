В Москве в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств»

В Москве в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств» с 3 по 4 ноября, в программе свыше 180 бесплатных мероприятий.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства города. Мероприятия состоятся на онлайн-платформе artnight2020.moscow. Тема акции 2020 года — «Искусство объединяет». Участникам представят три специальных проекта — «Теория струн», «Музыка/театр» и «Современное искусство». Ранее НСН передавала, что проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для пользователей, владеющих английским языком.