В Москве в онлайн-режиме пройдёт акция «Ночь искусств»
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства города.
Мероприятия состоятся на онлайн-платформе artnight2020.moscow.
Тема акции 2020 года — «Искусство объединяет».
Участникам представят три специальных проекта — «Теория струн», «Музыка/театр» и «Современное искусство».
Ранее НСН передавала, что проект столичного комитета по туризму #Москвастобой стал доступен для пользователей, владеющих английским языком.