В Москве пройдёт концерт «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков»

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Второй концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков» пройдёт 1 ноября в Москве.
В Москве пройдёт концерт «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков»
  • © Пресс-служба

Об этом сообщает «Утро.ру».

На вечере в соборе Святых Петра и Павла прозвучат сочинения не только Баха, но и крупнейших французских композиторов-органистов романтической школы, в том числе Сезара Франка, Леона Боэльмана и Луи Вьерна.

Фисейский совмещает концертную деятельность с педагогической работой. Он руководит кафедрой органа и клавесина в РАМ имени Гнесиных, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.

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