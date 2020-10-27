В Москве пройдёт концерт «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков»

Второй концерт авторского цикла профессора Александра Фисейского «Иоганн Себастьян Бах и органная музыка XIX—XX веков» пройдёт 1 ноября в Москве.

Об этом сообщает «Утро.ру».

На вечере в соборе Святых Петра и Павла прозвучат сочинения не только Баха, но и крупнейших французских композиторов-органистов романтической школы, в том числе Сезара Франка, Леона Боэльмана и Луи Вьерна.

Фисейский совмещает концертную деятельность с педагогической работой. Он руководит кафедрой органа и клавесина в РАМ имени Гнесиных, проводит мастер-классы и выступает с лекциями в ведущих консерваториях мира.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.