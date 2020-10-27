В Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием артистов Мариинского театра

В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.

РИА Новости

Об этом сообщает Nation News. Мероприятие состоится 23 ноября в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций». Будут представлены фрагменты из таких балетов, как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот» и «Корсар». Участники также исполнят хореографические миниатюры и народно-сценические танцы. Концерт проводят в поддержку Свято-Владимирской школы. Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.