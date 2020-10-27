В Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием артистов Мариинского театра

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В Санкт-Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием прим, премьеров и солистов Мариинского и Михайловского театров.
В Петербурге пройдёт благотворительный гала-концерт с участием артистов Мариинского театра
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

Мероприятие состоится 23 ноября в рамках фестиваля «Возрождение российских традиций». Будут представлены фрагменты из таких балетов, как «Лебединое озеро», «Баядерка», «Дон Кихот» и «Корсар».

Участники также исполнят хореографические миниатюры и народно-сценические танцы.

Концерт проводят в поддержку Свято-Владимирской школы.

Ранее, как сообщало ФБА «Экономика сегодня», солист Мариинского театра, заслуженный артист России Владимир Самсонов прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

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