Сергей Филин рассказал, чем занимается после ухода из Большого театра

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Народный артист России Сергей Филин рассказал, чем занимается после ухода из Большого театра.

«Есть Академия танца Сергея Филина. Есть проекты и ледовые шоу с Евгением Плющенко. Фестивали и конкурсы», — сообщил он в беседе с «Аргументами и фактами».

Филин привёл в пример большой Фестиваль русского искусства в Довиле.

Как подчеркнул бывший худрук балетной труппы Большого театра, главное, конечно, для него — семья и дети.

Ранее актриса Ольга Кабо в беседе с ФАН рассказала о сериале «Журавль в небе», в котором она сыграла роль Риммы Спасской.

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