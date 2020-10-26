В Томской области ожидается мокрый снег с гололедицей и усилением ветра

Короткая ссылка
В Томской области объявлено оперативное предупреждение об ухудшении погодных условий во вторник, 27 октября.
В Томской области ожидается мокрый снег с гололедицей и усилением ветра
  • РИА Новости

Об этом информирует vtomske.ru со ссылкой на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник, 27 октября, по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах осадки будут сильными.

Также прогнозируют усиление ветра с порывами 15—20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

По области температура ночью во вторник ожидается –3...+2 °С, по северу — до –8 °С. Днём по региону будет +2...+7 °С с понижениями в отдельных районах до –3 °С.

Специалисты регионального МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных происшествий.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал о дожде и мокром снеге в Татарстане в понедельник, 26 октября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить