В Томской области ожидается мокрый снег с гололедицей и усилением ветра

В Томской области объявлено оперативное предупреждение об ухудшении погодных условий во вторник, 27 октября.

Об этом информирует vtomske.ru со ссылкой на данные Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Во вторник, 27 октября, по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах осадки будут сильными.

Также прогнозируют усиление ветра с порывами 15—20 м/с. На дорогах местами сильная гололедица.

По области температура ночью во вторник ожидается –3...+2 °С, по северу — до –8 °С. Днём по региону будет +2...+7 °С с понижениями в отдельных районах до –3 °С.

Специалисты регионального МЧС предупреждают о возможности чрезвычайных происшествий.

Ранее сайт «Реальное время» сообщал о дожде и мокром снеге в Татарстане в понедельник, 26 октября.