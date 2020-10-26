МЧС предупредило о резком похолодании в Оренбургской области

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Региональное ГУ МЧС по Оренбургской области предупреждает, что в регионе в ближайшие сутки сохранится усиление ветра и резко понизится температура.
МЧС предупредило о резком похолодании в Оренбургской области
  • РИА Новости

Об этом информирует RIA56.

Местами по области — в основном в центральных и восточных районах — сохранится усиление ветра с порывами до 16—21 м/с.

Ночью 27 октября местами ожидается резкое понижение минимальной температуры воздуха на 10 °С и более.

Ранее спасатели предупреждали о сильном шторме в понедельник, 26 октября. Порывы ветра могут достигать 25—26 м/с. Такая погода сохранится до конца дня.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики пообещали, что к 27 октября в Челябинскую область придёт штормовой ветер с мокрым снегом.

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