В Тюменской области ожидается мокрый снег с дождём и ветром

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В понедельник, 26 октября, во второй половине дня на юге Тюменской области ожидается ухудшение погоды — мокрый снег с дождём и гололедица, а также порывы ветра до 20 м/с.
В Тюменской области ожидается мокрый снег с дождём и ветром
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом информирует megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Тюмени.

В регионе ожидаются сильные осадки (мокрый снег, местами с дождём), гололёдные явления, а порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.

«В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение линий связи и электропередачи), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, падения слабо закреплённых конструкций, деревьев», — пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщало URA.RU, синоптики пообещали, что к 27 октября в Челябинскую область придёт штормовой ветер с мокрым снегом.

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