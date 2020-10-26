В Тюменской области ожидается мокрый снег с дождём и ветром
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- РИА Новости
Об этом информирует megatyumen.ru со ссылкой на пресс-службу администрации Тюмени.
В регионе ожидаются сильные осадки (мокрый снег, местами с дождём), гололёдные явления, а порывы ветра могут достигать 15—20 м/с.
«В связи с этим повышается вероятность возникновения происшествий на энергетических системах жизнеобеспечения (повреждение линий связи и электропередачи), дорожно-транспортных происшествий, заторов на дорогах, падения слабо закреплённых конструкций, деревьев», — пояснили в ведомстве.
Как ранее сообщало URA.RU, синоптики пообещали, что к 27 октября в Челябинскую область придёт штормовой ветер с мокрым снегом.