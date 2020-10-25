Синоптики прогнозируют тёплую погоду до конца октября в Москве

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в беседе с RT, какая погода ожидается в столичном регионе в ближайшие несколько дней.

«Практически до конца октября у нас стоит тёплая погода. Бабьего лета, конечно, солнечного нет, но погода по температуре выше нормы... Сейчас чисто осенняя погода, идут циклоны: прошёл один циклон, за ним идёт второй, выстроился, и ещё один... Соответственно, циклон в передней части приносит с собой тепло, потом осадки», — рассказал синоптик.

Но, как отметил Цыганков, так как затока холодного воздуха с Баренцева или Карского морей в настоящее время нет, в столице лишь немного похолодает, а следующий циклон опять принесёт тепло.

«До конца месяца практически у нас холодов не будет. С понедельника на вторник, в среду ночью может быть (температура. — RT) ближе к нулю: +2...+3 °С, а днём всё равно тепло — где-то +8 °С. То есть в общем-то довольно тёплая погода, выше нормы. Но облачная и с небольшими дождиками периодически», — пояснил специалист.

Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье, 25 октября, ожидается до +10 °С.