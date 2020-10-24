Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Иране

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,0 на севере Ирана. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

© Flickr / Matt Katzenberger

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 46 км к юго-западу от города Абхар. Очаг залегал на глубине 10 км. Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано у побережья Греции.