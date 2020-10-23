Ректор ГИТИСа оценил творчество Бэнкси

Короткая ссылка
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский оценил творчество художника Бэнкси.
Ректор ГИТИСа оценил творчество Бэнкси
  • Reuters

«Для меня, как и для других, кому интересно, как развивается современное искусство, в этой истории кажется любопытным и необъяснимым только то, что при всех ныне существующих программах до сих пор никто ни разу не смог заполучить фотографию этого самого Бэнкси. И определить, что же за команда художников скрывается за этим псевдонимом», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, считает Заславский, если бы такая цель стояла, тайну бы давно раскрыли.

Он также назвал Бэнкси коммерческим проектом.

Ранее заведующая отделом экскурсионно-лекционной работы Русского музея Валентина Горлова в беседе с Nation News рассказала о деятельности учреждения во время пандемии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить