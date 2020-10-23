Ректор ГИТИСа оценил творчество Бэнкси

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский оценил творчество художника Бэнкси.

«Для меня, как и для других, кому интересно, как развивается современное искусство, в этой истории кажется любопытным и необъяснимым только то, что при всех ныне существующих программах до сих пор никто ни разу не смог заполучить фотографию этого самого Бэнкси. И определить, что же за команда художников скрывается за этим псевдонимом», — заявил он в беседе с НСН.

Вместе с тем, считает Заславский, если бы такая цель стояла, тайну бы давно раскрыли.

Он также назвал Бэнкси коммерческим проектом.

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