Алёна Михайлова рассказала о сериале «За час до рассвета»

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Актриса Алёна Михайлова рассказала о сериале «За час до рассвета», где она сыграла героиню, работающую под прикрытием.
Алёна Михайлова рассказала о сериале «За час до рассвета»
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«Ольга трудится в милиции под началом майора Шумейко, которого играет Константин Хабенский. Раскрывает уголовные дела, ловит бандитов. А потом ей дают задание внедриться в банду, и она ведёт двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день», — заявила Михайлова в беседе с газетой «Известия».

Как отметила актриса, это самый длинный сериал в её карьере — 16 эпизодов.

Кроме того, действие разворачивается в 1946 году, когда была другая жизнь и другая эпоха.

«Спасибо моим партнёрам — Константину Хабенскому, Артуру Вахе, с которым мы уже встречались на съёмках сериала «В клетке», Артуру Смольянинову, Андрею Бурковскому. Они помогали, советовали, поддерживали», — сказала Михайлова.

По её словам, это очень ценный опыт.

Ранее актёр Филипп Ершов в беседе с «Петербургским дневником» рассказал о сериале «Гости из прошлого».

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