Алёна Михайлова рассказала о сериале «За час до рассвета»
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«Ольга трудится в милиции под началом майора Шумейко, которого играет Константин Хабенский. Раскрывает уголовные дела, ловит бандитов. А потом ей дают задание внедриться в банду, и она ведёт двойную игру. Роль Ольги, пожалуй, самая сложная для меня на сегодняшний день», — заявила Михайлова в беседе с газетой «Известия».
Как отметила актриса, это самый длинный сериал в её карьере — 16 эпизодов.
Кроме того, действие разворачивается в 1946 году, когда была другая жизнь и другая эпоха.
«Спасибо моим партнёрам — Константину Хабенскому, Артуру Вахе, с которым мы уже встречались на съёмках сериала «В клетке», Артуру Смольянинову, Андрею Бурковскому. Они помогали, советовали, поддерживали», — сказала Михайлова.
По её словам, это очень ценный опыт.
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