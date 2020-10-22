Актёр Филипп Ершов рассказал о сериале «Гости из прошлого».

В беседе с «Петербургским дневником» он заявил, что тема путешествий во времени всегда будет актуальна.

«Она позволяет увидеть и сравнить, как люди жили раньше, как воспринимали те или иные обстоятельства, и то, как люди делают это сейчас», — считает артист.

По его словам, 1980-е были не так давно и он слышал много историй о том времени.

«Видел фотографии, читал литературу того периода, смотрел большое количество прекрасных фильмов, в конце концов. Всё это складывает некий образ. Поэтому представление об этом времени у меня было. К тому же это жанровая история, сериал, а не документальный фильм, поэтому особой подготовки не требовалось», — сообщил Ершов.

Ранее актриса Анастасия Акатова в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о сериале «Гости из прошлого», в котором сыграла одну из главных ролей.