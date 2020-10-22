В Москве рассказали о реставрации храма в бывшем селе Леоново

Власти Москвы рассказали о реставрации храма Ризоположения Пресвятой Богородицы в бывшем селе Леоново.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Здание построено в XVIII веке. В 1859 году оно было отреставрировано и обрело нынешний облик. Это объект культурного наследия федерального значения.

Уникальность церкви в том, что её возвели из кирпича и камня во время действия полного запрета на каменное строительство в Москве.

«В тот период весь камень шёл на возведение первых зданий в Петербурге, а в столице действовал запрет Петра I на любое каменное строительство. Хозяину имения Леоново князю Василию Хованскому пришлось получать особое соизволение на её возведение», — заявил глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, в настоящее время специалисты занимаются фасадами. Власти рассчитывают, что первый этап работ завершат до конца 2020 года.

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