В Физическом институте РАН прокомментировали сообщения о магнитной буре в октябре

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Главный научный сотрудник Физического института РАН доктор физико-математических наук Сергей Богачёв прокомментировал сообщения о магнитной буре в октябре.
В Физическом институте РАН прокомментировали сообщения о магнитной буре в октябре
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«Действительно, в период с 21 октября несколько дней будет повышенный геомагнитный фон. Сразу скажу: говорить, что эта буря является крупнейшей и рекордной, неправильно», — заявил он в беседе с Inforeactor.

По его словам, масштаб влияния на технику будет незначительным.

«По поводу влияния на человека — вопрос более сложный», — сказал Богачёв.

Он отметил, что если конкретный человек знает такого рода особенности про себя, то ему в эти дни необходимо просто быть более внимательным к своему здоровью.

Ранее научный директор Московского планетария Фаина Рублёва в беседе с сайтом «Москва 24» рассказала о магнитных бурях.

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