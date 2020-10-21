Вильфанд предупредил о заморозках в Крыму и на Ставрополье

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В Крыму и Ставропольском крае в ближайшие два дня ожидаются ночные заморозки до -3 °С. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Вильфанд предупредил о заморозках в Крыму и на Ставрополье
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

«Холод проникает далеко на юг, и уже завтра и послезавтра в Крыму заморозки. В степных и предгорных районах ночью до -3 °С. Заморозки не только в Крыму, но и на Ставрополье ночью тоже заморозки», — приводит РИА Новости его слова.

Вильфанд уточнил, что в Ставропольском крае ночная температура может опуститься до -2 °С. Кроме того, средняя дневная температура на юге России понизится до +15...+19 °С, лишь в районе Сочи столбик термометра будет в пределах +20...+22 °С.

По сообщениям портала «Юга.ру», синоптики предупредили о сильных дождях и грозах на Кубани.

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