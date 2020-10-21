В Гидрометцентре прогнозируют потепление в регионах ЦФО
- © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
«Потепление начнётся в четверг. Мы вернёмся в такую тёплую и хорошую осень, хотя и с дождями, но без заморозков. На 1,5—2 °С температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», — приводит ТАСС его слова.
Синоптик отметил, что в регионах Черноземья ожидается до +18 °С .
«Днём в четверг там будет +10...+15 °С , а в пятницу температура поднимется до +18 °С», — отметил он.
По словам Варакина, период тёплой погоды в ЦФО окажется недолгим, и уже в воскресенье, 25 октября, в регион вернутся ночные заморозки.
Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бабьего лета в этом году больше не будет.