В Гидрометцентре прогнозируют потепление в регионах ЦФО

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В четверг, 22 октября, в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) температура воздуха ожидается на 1,5—2 °С выше климатической нормы. Об этом заявил руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
В Гидрометцентре прогнозируют потепление в регионах ЦФО
  • © Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

«Потепление начнётся в четверг. Мы вернёмся в такую тёплую и хорошую осень, хотя и с дождями, но без заморозков. На 1,5—2 °С температура будет выше нормы в среднем по ЦФО», — приводит ТАСС его слова.

Синоптик отметил, что в регионах Черноземья ожидается до +18 °С .

«Днём в четверг там будет +10...+15 °С , а в пятницу температура поднимется до +18 °С», — отметил он.

По словам Варакина, период тёплой погоды в ЦФО окажется недолгим, и уже в воскресенье, 25 октября, в регион вернутся ночные заморозки.

Ранее руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что бабьего лета в этом году больше не будет.

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