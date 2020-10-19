Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в городе

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в городе.
Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в городе
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

«В ближайшее время нас ждёт тёплая погода, ни о каком стабильном снеге мы говорить не можем. По долгосрочным прогнозам, вторая половина ноября будет холодной. Там есть вероятность образования постоянного снежного покрова», — цитируют синоптика «Невские новости».

Колесов отметил, что в ноябре только начинается предзимье, а во второй половине месяца уже можно ждать холодов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС предупреждает о ночных заморозках в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить