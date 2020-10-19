Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в городе
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«В ближайшее время нас ждёт тёплая погода, ни о каком стабильном снеге мы говорить не можем. По долгосрочным прогнозам, вторая половина ноября будет холодной. Там есть вероятность образования постоянного снежного покрова», — цитируют синоптика «Невские новости».
Колесов отметил, что в ноябре только начинается предзимье, а во второй половине месяца уже можно ждать холодов.
Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС предупреждает о ночных заморозках в Крыму.