Главный синоптик Петербурга рассказал, какой будет погода в городе

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, какой будет погода в городе.

«В ближайшее время нас ждёт тёплая погода, ни о каком стабильном снеге мы говорить не можем. По долгосрочным прогнозам, вторая половина ноября будет холодной. Там есть вероятность образования постоянного снежного покрова», — цитируют синоптика «Невские новости».

Колесов отметил, что в ноябре только начинается предзимье, а во второй половине месяца уже можно ждать холодов.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что МЧС предупреждает о ночных заморозках в Крыму.