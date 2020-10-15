В Волгоградской области появился мобильный кинотеатр
- © mos-kino.ru
Об этом сообщает ОТР.
Репертуар заказывают жители.
«Сегодня мы смотрим фестиваль молодёжного уличного кино: короткометражные фильмы, которые были сняты за предыдущие годы. И по окончании зрители смогут с помощью фонариков проголосовать», — рассказала директор молодёжного центра «Юность» Елена Кочнева.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с сайтом «Москва 24» дал прогноз по ситуации с посещаемостью.