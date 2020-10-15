В Волгоградской области появился мобильный кинотеатр

Короткая ссылка
В городе Волжском Волгоградской области запустили проект «Мобильный кинотеатр». В одном из дворов будут демонстрировать фильмы и программы.
В Волгоградской области появился мобильный кинотеатр
  • © mos-kino.ru

Об этом сообщает ОТР.

Репертуар заказывают жители.

«Сегодня мы смотрим фестиваль молодёжного уличного кино: короткометражные фильмы, которые были сняты за предыдущие годы. И по окончании зрители смогут с помощью фонариков проголосовать», — рассказала директор молодёжного центра «Юность» Елена Кочнева.

Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин в беседе с сайтом «Москва 24» дал прогноз по ситуации с посещаемостью.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить