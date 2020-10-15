Валерий Тодоровский рассказал о новом фильме «Гипноз»

Режиссёр Валерий Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Гипноз», главную роль в котором сыграл Максим Суханов.

«Хотел сделать камерный фильм и одновременно рассказать волнующую меня историю. У многих сложилось впечатление, что в фильме показана моя биография. Когда мне было около 12, я случайно попал в лабораторию профессора и тогда популярного гипнолога Райкова. Владимир Леонидович был выдающимся человеком, его деятельность необыкновенно меня заинтересовала», — заявил Тодоровский в беседе с газетой «Известия».

По словам режиссёра, воспоминания вернулись, и он понял, что об этом нужно снимать фильм.

Тодоровский рассказал, что выбрал на главную роль Суханова, поскольку тот идеально для неё подходит. В артисте есть мощь, харизма, энергия, интеллект, масштаб личности, которые нельзя сыграть. Как пояснил режиссёр, это был безальтернативный кандидат.

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