Валерий Тодоровский рассказал о новом фильме «Гипноз»

Короткая ссылка
Режиссёр Валерий Тодоровский рассказал о своём новом фильме «Гипноз», главную роль в котором сыграл Максим Суханов.
Валерий Тодоровский рассказал о новом фильме «Гипноз»
  • РИА Новости

«Хотел сделать камерный фильм и одновременно рассказать волнующую меня историю. У многих сложилось впечатление, что в фильме показана моя биография. Когда мне было около 12, я случайно попал в лабораторию профессора и тогда популярного гипнолога Райкова. Владимир Леонидович был выдающимся человеком, его деятельность необыкновенно меня заинтересовала», — заявил Тодоровский в беседе с газетой «Известия».

По словам режиссёра, воспоминания вернулись, и он понял, что об этом нужно снимать фильм.

Тодоровский рассказал, что выбрал на главную роль Суханова, поскольку тот идеально для неё подходит. В артисте есть мощь, харизма, энергия, интеллект, масштаб личности, которые нельзя сыграть. Как пояснил режиссёр, это был безальтернативный кандидат.

Ранее актриса Алёна Мордовина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с известными коллегами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить