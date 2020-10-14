Санкт-Петербург присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес», участники высадили деревья рядом с территорией музейного выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж».

Об этом сообщает Nation News.

«Мы понимаем, насколько это важно для мегаполисов. Леса мало не бывает. Новые деревья будут радовать нас и наших потомков долгие-долгие годы», — цитирует издание временно исполняющего обязанности председателя Комитета по благоустройству Сергея Малинина.

Он отметил, что Петербург остаётся лидером по площади городских лесов в России.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев.