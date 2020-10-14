Петербург присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес»
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Об этом сообщает Nation News.
«Мы понимаем, насколько это важно для мегаполисов. Леса мало не бывает. Новые деревья будут радовать нас и наших потомков долгие-долгие годы», — цитирует издание временно исполняющего обязанности председателя Комитета по благоустройству Сергея Малинина.
Он отметил, что Петербург остаётся лидером по площади городских лесов в России.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» высадили более 7 млн деревьев.