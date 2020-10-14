В Хабаровске 16 октября пройдёт фестиваль уличного кино

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В Хабаровске 16 октября пройдёт фестиваль короткометражного уличного кино.
В Хабаровске 16 октября пройдёт фестиваль уличного кино
  • © Пресс-служба Международного фестиваля уличного кино

Об этом сообщает transsibinfo со ссылкой на пресс-службу фестиваля.

В программу вошли десять фильмов, которых нет в открытом доступе.

За понравившееся работы хабаровчане проголосуют светом фонарика или экраном телефона.

Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей.

Как ранее писала газета «Известия», в Хабаровском крае разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, однако Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.

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