В Хабаровске 16 октября пройдёт фестиваль уличного кино
- © Пресс-служба Международного фестиваля уличного кино
Об этом сообщает transsibinfo со ссылкой на пресс-службу фестиваля.
В программу вошли десять фильмов, которых нет в открытом доступе.
За понравившееся работы хабаровчане проголосуют светом фонарика или экраном телефона.
Организаторы измерят уровень света и определят тройку победителей.
Как ранее писала газета «Известия», в Хабаровском крае разрешено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий, однако Роспотребнадзор рекомендует соблюдать в общественных местах социальную дистанцию.