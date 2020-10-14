Сергей Шнырёв рассказал о фильме «Никто, кроме нас...»
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«Мне близки путешественники, странники. По сути я сам — путешественник, прохожу путь своих персонажей», — заявил артист в беседе с newizv.ru.
По его словам, так случилось, что он сыграл немало военных. Например, в ленте «На дальних рубежах» его герой — подполковник Николай Лесков, который находится в замкнутом пространстве приграничного городка.
Шнырёв — выпускник Школы-студии МХАТ. Дебютировал в кино в 1992 году.
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