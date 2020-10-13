Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week проведут на отдельных площадках из-за пандемии

Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week проведут на восьми отдельных площадках из-за пандемии.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции», — заявили организаторы.

По их словам, главное — безопасность участников и гостей.

Прямые трансляции планируется организовать из четырёх городов России. Свои коллекции представят примерно 60 дизайнеров и домов моды.

Ранее Nation News сообщало, что St. Petersburg Fashion Week состоится 15—18 октября в помещении Александринского театра.