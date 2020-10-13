Неделю моды Mercedes-Benz Fashion Week проведут на отдельных площадках из-за пандемии
- АГН «Москва»
- © Иванко Игорь
Об этом сообщает сайт «Москва 24».
«Мы хотим избежать большого скопления людей и безукоснительно соблюсти санитарный протокол, рекомендованный из-за распространения коронавирусной инфекции», — заявили организаторы.
По их словам, главное — безопасность участников и гостей.
Прямые трансляции планируется организовать из четырёх городов России. Свои коллекции представят примерно 60 дизайнеров и домов моды.
Ранее Nation News сообщало, что St. Petersburg Fashion Week состоится 15—18 октября в помещении Александринского театра.