Петербург будет сотрудничать со Стокгольмом по вопросам велоинфраструктуры

Врио главы городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков принял участие в круглом столе, посвящённом развитию велоинфраструктуры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Стокгольме.

Об этом сообщает Nation News.

Ваньчков, в частности, отметил важность такой работы. Он также указал на схожесть климата Санкт-Петербурга и Стокгольма. Это помогает городам сотрудничать по данному направлению и делиться опытом.

Ранее профессор, врач по лечебной физкультуре, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о пользе катания на велосипеде.