Петербург будет сотрудничать со Стокгольмом по вопросам велоинфраструктуры
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Об этом сообщает Nation News.
Ваньчков, в частности, отметил важность такой работы. Он также указал на схожесть климата Санкт-Петербурга и Стокгольма. Это помогает городам сотрудничать по данному направлению и делиться опытом.
Ранее профессор, врач по лечебной физкультуре, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о пользе катания на велосипеде.