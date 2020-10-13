Петербург будет сотрудничать со Стокгольмом по вопросам велоинфраструктуры

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Врио главы городского центра управления парковками Санкт-Петербурга Дмитрий Ваньчков принял участие в круглом столе, посвящённом развитию велоинфраструктуры в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Стокгольме.
Петербург будет сотрудничать со Стокгольмом по вопросам велоинфраструктуры
  • Pixabay

Об этом сообщает Nation News.

Ваньчков, в частности, отметил важность такой работы. Он также указал на схожесть климата Санкт-Петербурга и Стокгольма. Это помогает городам сотрудничать по данному направлению и делиться опытом.

Ранее профессор, врач по лечебной физкультуре, заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ им. Сеченова эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказал о пользе катания на велосипеде.

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