Народный артист России Владимир Носик рассказал о спектакле «Большая тройка», который поставлен режиссёром Андреем Житинкиным по пьесе шведского драматурга Лукаса Свенссона и рассказывает о Ялтинской конференции 1945 года.

«Думаю, главный персонаж спектакля — история. Тогда в Ялте собрались три незаурядные личности, каждая по-своему выдающаяся, которые вершили историю», — заявил Носик в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

Своего героя — президента США Франклина Рузвельта — артист назвал уникальным человеком, который ставил во главу угла не себя как лидера государства, а народ, для которого внедрял различные социальные пакеты.

«Ещё меня поразило, что он, заболев тяжёлой болезнью в самом расцвете лет, очень быстро всё переосмыслил и начал действовать в новых для себя условиях. Развивался сам, занимался благотворительностью, помогал инвалидам. Учился жить в состоянии внутреннего дискомфорта, но с постоянной улыбкой на лице», — отметил Носик.

Ранее актриса Алёна Мордовина в беседе с интернет-изданием argumenti.ru рассказала о работе с известными коллегами.