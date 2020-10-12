Художник Александр Панкин скончался в 82 года

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Художник Александр Панкин скончался в Москве на 83-м году жизни.
Художник Александр Панкин скончался в 82 года
  • © РИА Новости / Дмитрий Коробейников

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу галереи pop/off/art.

«К большому сожалению сообщаю, что сегодня утром Александр Федорович Панкин скончался. Это уже подтверждённая информация», — сообщили там.

Панкин в 1963 году закончил Московский архитектурный институт, был членом Союза архитекторов СССР. Получил признание во времена перестройки.

Панкин известен как создатель собственной версии абстракции, его работы находятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Русского музея и других галерей.

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