Синоптики предупредили об усилении ветра в Сочи до 15—17 м/с

В Сочи синоптики предупреждают об усилении ветра до 15—17 м/с в субботу, 10 октября.

«На территории Сочи наблюдаются почти все известные типы местной циркуляции. Это фёны различного происхождения, горно-долинная циркуляция, склоновые ветры, бризы, а также различные ветры, усиливающиеся на отдельных участках», — цитирует портал «Юга.ру» данные сайта спеццентра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Чёрного и Азовского морей.

Как сообщают синоптики, сильный ветер может стать причиной происшествий.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области отменили введённый из-за аномальной жары режим ЧС.