Ураган «Дельта» усилился до третьей категории

Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Дельта» усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.

Reuters

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«Дельта» набирает силу в западной части Мексиканского залива», — говорится в сообщении. Отмечается, что ураган достигнет северного побережья залива в пятницу, 9 октября. 6 октября сообщалось об усилении тропического шторма «Дельта» до урагана.