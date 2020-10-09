Ураган «Дельта» усилился до третьей категории
Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Дельта» усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
- Reuters
- © NOAA
«Дельта» набирает силу в западной части Мексиканского залива», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ураган достигнет северного побережья залива в пятницу, 9 октября.
6 октября сообщалось об усилении тропического шторма «Дельта» до урагана.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен