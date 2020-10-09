Ураган «Дельта» усилился до третьей категории

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Образовавшийся в Атлантическом океане ураган «Дельта» усилился до третьей категории. Об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Ураган «Дельта» усилился до третьей категории
  • Reuters
  • © NOAA

«Дельта» набирает силу в западной части Мексиканского залива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ураган достигнет северного побережья залива в пятницу, 9 октября.

6 октября сообщалось об усилении тропического шторма «Дельта» до урагана. 

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