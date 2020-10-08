Два вулкана на Камчатке выбросили пепел

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Вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае выбросил пепел на высоту до 5,5 км, заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Два вулкана на Камчатке выбросили пепел
  • РИА Новости
  • © Евгений Нескоромный

Об этом сообщает газета «Известия».

«С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном — юго-восточном направлении на расстояние 200 км в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — заявили спасатели.

Также зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч. Высота — 2,5 км.

Как напомнили в ведомстве, при пеплопаде нужно закрыть двери и окна. Нежелательно выходить на улицу.

В июне сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,2 км.

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