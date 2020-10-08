Два вулкана на Камчатке выбросили пепел
- РИА Новости
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Об этом сообщает газета «Известия».
«С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился в восточном — юго-восточном направлении на расстояние 200 км в сторону Берингова моря. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют», — заявили спасатели.
Также зафиксирован выброс пепла из вулкана Шивелуч. Высота — 2,5 км.
Как напомнили в ведомстве, при пеплопаде нужно закрыть двери и окна. Нежелательно выходить на улицу.
В июне сообщалось, что вулкан Эбеко на северокурильском острове Парамушир выбросил столб пепла на высоту 2,2 км.