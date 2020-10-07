Форум «Мир для мира» пройдёт в Севастополе

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Международный общественно-культурный форум «Мир для мира» пройдёт 17—18 октября в Севастополе.
Форум «Мир для мира» пройдёт в Севастополе
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь».

«Мероприятие приурочено сразу к нескольким важным историческим событиям: 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, 75-й годовщине Потсдамской конференции, а также завершению строительства Крымского моста», — заявили в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Среди участников — народный ансамбль «Гренада» (Россия), фольклорный ансамбль «Земля арауканов» (Чили, Аргентина и Эквадор), музыкально-танцевальный ансамбль El Sombrero Azul из Сальвадора и танцевальный коллектив «Орхидеи Венесуэлы».

Ранее kp.ru сообщал о международном фестивале Мартина Макдонаха, который пройдёт в Перми.

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