Художница Сулейменова рассказала о своём стиле написания картин

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Казахстанская художница Сауле Сулейменова рассказала о своём стиле написания картин.
Художница Сулейменова рассказала о своём стиле написания картин
  • © Фото из личного архива Сауле Сулейменовой

«В поисках техники работы с пакетами я стала пристреливать пластик степлером к каким-то поверхностям. С одной стороны, хорошо, потому что это получается почти барельеф, но мне всё-таки не очень нравилось. Сейчас я работаю термопистолетом», — заявила она в беседе с РИА Новости.

По её словам, техника похожа на мозаику или коллаж.

Как отметила Сулейменова, постепенно она категорически отказалась от других вариантов изображений и если хочет что-то выразить цветом, то берёт в руки пакет.

«Затем я пошла дальше. Я отказалась от холста, и основой моих картин стал поликарбонат. Этот материал используют на остановках», — сказала художница.

В качестве подложки она стала использовать и тонкий материал — строительную полиэтиленовую плёнку.

«Я решила быть последовательной и теперь работаю на полиэтилене и с полиэтиленом», — пояснила Сулейменова.

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