Российские производители мультфильмов получат субсидии для продвижения за границей

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников подписал комплект приказов о заключении соглашений и выплате субсидий организациям кинематографии на адаптацию продукции к требованиям внешних рынков.

В частности, за счёт субсидий будут профинансированы расходы на дублирование и рекламу за границей анимационных фильмов «Гензель и Гретель», «Руслан и Людмила», «Снежная королева — 5», а также анимационных сериалов «Снежная королева: Хранители чудес» и «Тима и Тома».

Всего на субсидии в 2020 году предусмотрено 300 млн рублей, из которых распределят 259 млн, а конкурс на оставшийся 41 млн объявят в начале октября.

«Реализация программы поможет российским компаниям сохранить и расширить количество рабочих мест, а государство получит дополнительные налоговые поступления», — заявил заместитель министра экономического развития России Владимир Ильичёв.

Кроме того, отметил он, продвижение самой успешной продукции за рубеж будет способствовать формированию позитивного имиджа России.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что киностудия «Союзмультфильм» присоединилась к культурному проекту #Москвастобой и опубликовала две подборки лучших мультфильмов для просмотра в самоизоляции.